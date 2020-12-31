Берлин передал Лиссабону эстафету председательства в Евросовете

Незадолго до наступления Нового года посол Германии при ЕС Михаэль Клаус передал эстафету председательства в Евросовете своему коллеге из Португалии Нуно Брито. Лиссабон встает у руля Евросоюза в четвертый раз и далеко не в простые времена. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетовала, что из-за пандемии Берлину так и не удалось реализовать многое из задуманного, и пожелала удачи португальцам.

"Если обернуться назад и взглянуть на прошедшие полгода председательства ФРГ, приходится отмечать, что важнейшей задачей для всех нас стала борьба с COVID-19. Сообща мы сможем справиться с последствиями пандемии для наших экономик и занятости наших граждан. Семилетний план бюджета и Фонд восстановления ЕС помогут нам преодолеть беспрецедентный кризис. Многие страны Европы нуждаются в получении срочной финансовой помощи", - заявила она.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал главные задачи португальского председательства на ближайшие шесть месяцев: "Согласование национальных планов восстановления экономики, Закона о климате и Закона о цифровых услугах. Подтверждение в ходе Социального саммита совместных обязательств социальных партнеров, представителей гражданского общества, институтов и государств-членов выработать План действий по развитию социальной модели ЕС. Наконец, укрепление отношений с нашими соседями и стратегическими партнерами - не только с Африкой и обеими Америками, но и со странами Индийско-Тихоокеанского региона".

Особые надежды Брюссель возлагает и на успешное проведение Лиссабоном начавшейся в ЕС кампании по вакцинации.