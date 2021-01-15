Правящая партия Германии выбирает лидера

В субботу более тысячи делегатов Христианско-демократического союза Германии голосуют за нового лидера партии.

Возглавляющая ХДС сейчас Аннегрет Крамп-Карренбауэр ещё год назад отказалась выдвигаться на переизбрание, ссылаясь на отсутствие поддержки.

Все кандидаты на пост лидера теперь — мужчины: Фридрих Мерц, Армин Лашет и Норберт Рёттген.

Мерц заявляет, что намерен покончить с "эрой Меркель" и провести перемены в социальной и экономической политике. Он уже выставлял свою кандидатуру в 2018 году, но проиграл тогда Карренбауэр. Против Мерца может сработать отсутствие у него серьёзного политического опыта. Но его обещания могут вернуть ХДС избирателей, ушедших к радикалам из "Альтернативы для Германии".

Армин Лашет, наоборот, готов продолжать нынешнюю линию партии. У него опыт есть, сейчас он возглавляет правительство Северного Рейна-Вестфалии. На этом посту он принимал важные решения в том числе в период пандемии. Хотят это в нынешних условиях может сыграть и против него: он активно выступал за смягчение карантинных мер.

Норберта Рёттгена называют и аутсайдером, и "тёмной лошадкой": его политическая карьера была не слишком успешной, например пост главы земельного правительства он в своё время был вынужден уступить тому же Лашету. Но Рёттген позиционирует себя как компромиссную фигуру между крайними позициями Лашета и Мерца.

Победитель гонки может стать кандидатом в канцлеры: в этом году в Германии намечены парламентские выборы, и впервые за 16 лет ХДС на них будет возглавлять не Ангела Меркель.