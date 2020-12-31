"Гей-столица" Китая под давлением Пекина

Город Чэнду на западе Китая считается неофициальной столицей китайского ЛГБТ-сообщества. Мегаполис расположен вдали от Пекина, а история смешения множества культур сделала местных жителей и руководство довольно толерантными. В 2010-м именно в Чэнду состоялась первая в стране однополая свадьба — правда, всё равно неофициальная.

Рей, учитель:

"Я гей, я живу в Чэнду и работаю учителем. Моё начальство, мои ученики, их родители — все знают, что я гей. Так проще, и мне всё равно, если кому-то это не нравится".

Однако представители сообщества заявляют, что в этом году ощутили заметный рост давления со стороны властей — даже в Чэнду, который считался "безопасной гаванью". Так, в октябре закрыли один из самых популярных в городе клубов: в местных СМИ написали, что вечеринки в тамошнем бассейне привели к росту числа вич-инфицированных.

Активисты обещают не сдаваться. Но проблема в том, что открытые выступления против ущемления ЛГБТ однозначно вызовут резкую реакцию Пекина.

Мэтью, активист:

"Я не надеюсь на какой-либо прогресс — не потерять бы то, что есть. Я не хотел бы, чтобы мою организацию закрыли или запретили её работу из-за растущего давления".

Однополые отношения в Китае были декриминализированы в 1997 году, а в 2001-м перестали считаться психическим отклонением. Китайцам разрешена и смена пола. Политика партии заключается в том, чтобы не преследовать представителей ЛГБТ - но лишь пока они открыто не заявляют о своём существовании.