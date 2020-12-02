Венгерское руководство обвиняют в гомофобии и лицемерии

Венгрия должна отвергнуть гомофобию и прекратить нападки на ЛГБТ-сообщество. Таково требование многих политиков и общественных активистов в свете скандала с Йожефом Сайером. Этот консервативный депутат Европарламента участвовал в незаконной оргии в центре Брюсселя, рядом с гей-баром. Полиция подозревает его в хранении наркотиков и нарушении правил самоизоляции.

Я призываю господ Сайера и Орбана порвать с прошлой политикой и встать на защиту прав сексуальных меньшинств и вообще прав человека, - сказал бельгийский ЛГБТ-активист Реми Бонни. - В современном обществе больше нет места дискриминации и преследованиям людей, живущих иначе. Мы все равны, и все венгры должны быть равны. Венгров второго сорта не бывает ".

Йожефа Сайера критиковали за внесение в конституцию Венгрии ряда запретов, в том числе на однополые браки.

В среду он не появлялся в своём брюссельском кабинете. Многие его коллеги в Европарламенте говорят о лицемерии правящей партии «Фидес», исповедующей на словах консервативные взгляды.

«Случай г-на Сайера указывает на огромный разрыв между риторикой и практикой у руководства «Фидес» и состоящих в ней депутатов и мэров», - сказал независимый венгр Мартон Дьёндьёши.

«Он наслаждается свободой для геев здесь, в Брюсселе тогда как его партия осуждает ЛГБТ-сообщество в Венгрии, - сказала француженка Манон Обри. - Сайер был одним из авторов конституции, которая криминализует это сообщество в Венгрии".

"Люди в Венгрии должны спросить себя, кто ими руководит? Честен ли премьер-министр Орбан, можно ли ему доверять? - сказала Софи ин'т Велд из Нидерландов. - Или он просто использует ненависть к одной группе населения в своих политических целях?»

59-летний Сайер уже ушёл со всех своих постов. Депутатский мандат венгра истекает 31 декабря. В Брюсселе иронично спрашивают, есть ли ему чем упаковать чемодан, учитывая, что с вечеринки он сбежал раздетым.