Ай Вэйвэй в шкуре иностранца

Пандемия и карантин не смогли помешать китайскому художнику и активисту Ай Вэйвэю поддерживать связь со своей аудиторией. Он недавно выпустил новую книгу «Dans la peau de l'etranger», в которой он, человек, покинувший Китай в 2015 году, размышляет о жизни в изгнании.

Темы беженцев и, вообще, жизни на чужбине, также составляют основу его новой выставки в Берлине, посвященной знаменитым людям, которые были вынуждены уехать из своих стран, таким как Карл Маркс, Альберт Эйнштейн или Зигмунд Фрейд. Ай Вэйвэй утверждает, что пандемия COVID-19, полностью меняющая нашу повседневную жизнь, это также своего рода изгнание.

Ай Вэйвэй, художник:

"Когда мы говорим об изгнании, подразумеваем два обстоятельства. Первое - это когда люди покинули свою родину, лишились знакомого окружения и были оторваны от своих корней. Но изгнание также может означать и духовное изгнание - то есть жизнь в незнакомой окружающей среде. А сейчас все общество втянуто в новую незнакомую ситуацию, с которой мы никогда не сталкивались раньше. И сегодня, конечно, эта пандемия действует, скорее, как метафора нашего мировоззрения. В сегодняшней ситуации, а, возможно, в будущеем, подобных ситуаций будет еще больше, мы уже не можем называть дом безопасным местом".

Выставка Ай Вэйвэя "Чистилище" с инсталляцией, представляющей физические и духовные транзитные пространства, продлится в Берлинской галерее до 7 января.