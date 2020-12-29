Москва и Анкара: общий план

Основные аспекты двусторонних отношений, ситуация в Нагорном Карабахе и Ливии значились в повестке дня прошедшей в Сочи встречи министров иностранных дел России и Турции. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по итогам переговоровподтвердили намерение развивать военно-техническое сотрудничество, несмотря на санкциисо стороны США.

"Мы также подтвердили нашу обоюдную нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества, - заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. - Мы ценим, как не раз отмечал президент Путин, принципиальный настрой наших турецких коллег на продолжение взаимодействий в этой области, несмотря на продолжающееся нелегитимное давление со стороны Вашингтона".

Ранее США ввели санкции в отношении группы турецких лиц из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Их поставки в Турциюначались летом пошлого года. В США предлагали отказатьсяот сделки и приобрестиамериканский комплекс Patriot.

В Москве и Анкаре позицию американцев сочли незаконной, неделю назад турецкий министр обороны Турции выразил надежду, что Вашингтон ее пересмотрит.