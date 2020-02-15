Идлиб: "Россия и Турция не во всём согласны"

Российско-турецкие отношения находятся на очень хорошем уровне, но это не означает согласия по всем вопросам. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности после встречи с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
При этом глава российского иностранного ведомства добавил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами.
Выступая там же в Мюнхене, директор НПО Human Rights Watch назвал Россию "ключом" к выходу из кризиса в Идлибе.
По мнению организации "Спасем детей", условия проживания в лагерях для беженцев из Идлиба ухудшаются с каждым днем.
Ситуация усугубляется пребыванием все большего количества семей и плохими погодными условиями — наводнения и ураганы не редкость в это время года. Не менее 10 человек погибли в результате переохлаждения.
По данным ООН, с декабря из 3-миллионного населения Идлиба и прилегающих районов на северо-западе Сирии покинуть свои дома были вынуждены почти 700 тысяч человек.