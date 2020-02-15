Идлиб: "Россия и Турция не во всём согласны"

Российско-турецкие отношения находятся на очень хорошем уровне, но это не означает согласия по всем вопросам. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности после встречи с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

При этом глава российского иностранного ведомства добавил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами.

Выступая там же в Мюнхене, директор НПО Human Rights Watch назвал Россию "ключом" к выходу из кризиса в Идлибе.

Ключ к прекращению этого кризиса — Россия. Сирийское правительство не может действовать без российской воздушной поддержки. И Россия предлагает разные отговорки. Прежде всего, указывается, что Идлиб контролируют около 10 000 джихадистов, что верно, но это не оправдывает неизбирательные бомбардировки гражданского населения Кеннет Рот исполнительный директор Human Rights Watch

По мнению организации "Спасем детей", условия проживания в лагерях для беженцев из Идлиба ухудшаются с каждым днем.

Ситуация усугубляется пребыванием все большего количества семей и плохими погодными условиями — наводнения и ураганы не редкость в это время года. Не менее 10 человек погибли в результате переохлаждения.

По данным ООН, с декабря из 3-миллионного населения Идлиба и прилегающих районов на северо-западе Сирии покинуть свои дома были вынуждены почти 700 тысяч человек.