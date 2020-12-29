Россия запретила въезд руководству разведки ФРГ

Россия запретила въезд руководству разведки ФРГКомментарии
Москва расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию. В ответный список вошли представители руководства силовых структур и разведки Германии, сообщили в МИД РФ.
Как следует из документа, дополнение стоп-списка — зеркальный ответ на санкции Евросоюза, введенные в связи с предполагаемым "русским следом" во взломе компьютерных систем Бундестага в 2015 году.
По словам Москвы, российская сторона неоднократно предлагала немецкой стороне провести на основе якобы имеющихся у них данных двусторонние экспертные консультации, но власти ФРГ это проигнорировали.
"Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны", - подчеркнули в МИД РФ.
Евросоюз и Великобритания ранее ввели санкции в отношении двух граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также предполагаемого офицера внешней разведки Дмитрия Бадина, которые якобы несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.
Взлом парламентских систем бундестага был выявлен в мае 2015 года. На данный момент неизвестны подробности: какие данные получили злоумышленники и как долго они имели к ним доступ.