Поступают новые подробности о кибератаках, которые, как предполагается, совершили сотрудники российского ГРУ, в частности,в Нидерландах и в США. Семерым подозреваемым были предъявлены обвинения американским Минюстом.
Кибератаки: Запад обвиняет Россию
Кибератаки: Запад обвиняет Россию
По словам прокурора Скотта Брэйди, "целью были компьютерные системы такой корпорации, как "Вестингауз", находящейся в Питтсбурге. "Вестингауз" поставляет ядерное топливо в том числе и на Украину. Еще одна их цель - это ОЗХО, которая расследовала обстоятельства применения химоружия в Сирии и нападения в Солсбери".
Кибератаки, как утверждают Нидерланды, совершались на их территории в апреле, тогда же подозреваемые были обнаружены, задержаны и выдворены из страны.
Высокопоставленный чиновник Минюста США Джон Димерс подчеркнул: "Принимая во внимание интенсивность работы и вложенные средства, вывод напрашивается один: за этим стояло государство".
Задержаны четверо российских граждан, предположительно сотрудники ГРУ, были 13-го апреля, 6 недель спустя после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. В нападении на Скрипалей, как установлено, было использовано нервно-паралитическое вещество"Новичок", имеющее также российское происхождение.
"Мы солидарны с союзниками в их противостоянии с Россией, которая, в свою очередь, нарушает существующие нормы международного права", - от лица Северо-Атлантического альянса заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Официальная Москва по-прежнему отрицает все обвинения в ее адрес.