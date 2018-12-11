"Тёмное" кибер-искусство России

Трансатлантическая неправительственная организация "Германский фонд Маршалла" запустила интерактивный инструмент под названием "трекер авторитарного вмешательства". Он отслеживает подрывную деятельность в сферах политики и экономики, дезинформацию, кабератаки, финансовые нарушения - всё это со стороны России в отношении других стран, прежде всего США.

"Данные на нашем трекере сфокусированы на действиях Москвы, российского правительства и их посредников, - сказала в интервью Евроньюс Лора Розенбергер из Альянса за обеспечение демократии. - Но мы также видим другие авторитарные режимы - Иран, Саудовскую Аравию, Китай, ведущих такую же деятельность. Важно понимать, что столпы нашего общества подвергаются атакам со стороны автократов, которые считают, что демократия представляет для них угрозу".

Еврокомиссар по безопасности рассказал на конференции в Брюсселе, что еще за год до захвата украинских судов в Керчинском проливе Россия начала распространять фальшивые новости о планах Киева и НАТО в отношении Азовского Моря:

"Несомненно, что Россия — один из крупнейших мастеров этих темных искусств, - сказал Джулиан Кинг. - Новый трекер показывает, что с 2000 года 80 процентов вброшенных Кремлём материалов пришлись на последние 5 лет, то есть после событий на Украине в 2013 году.

Новый инструмент позволяет проанализировать такое вмешательство.