Новый этап утверждения договора о сотрудничестве между ЕС и Британией

Новый этап утверждения договора о сотрудничестве между ЕС и БританиейКомментарии
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Глава Еврокомиссии и председатель Евросовета подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Британией.
Раздел имущества после 47 лет совместной жизни занял 1246 страниц договора, в котором определены все детали будущего сосуществовования обоих партнеров.
После того, как договор был скреплен европейскими росчерками пера, его погрузили в самолет британских королевских ВВС, чтобы отдать Борису Джонсону.
Борис Джонсон, захватив с собой документ, отправился в Вестминстер.
Там и документ, и премьера уже ожидали члены Палаты общин.
Дебаты в Лондоне начались утром в среду, голосование по сделке назначено на 15:30 по среднеевропейскому времени.