Джо Байден обвиняет: "Это низость, безответственность и обструкция"

Избранный президент США обвинил действующего американского президента в безответственности.

По мнению Байдена, нынешний Белый дом создает проблемы в переходный период, основная их часть касается доступа к бюджетным документам Пентагона.

Это может, по мнению следующего президента, создать бреши в системе национальной безопасности страны: "У нас возникают проблемы с руководством Пентагона и с Административно‑бюджетным управлением США. Мы не получаем весь требуемый объем информации от уходящей администрации по ключевым аспектам национальной безопасности. На мой взгляд, такое поведение просто безответственно. Правда заключается в том, что для нас любые лакуны, касающиеся работы многочисленных правительственных служб и организаций, могут привести в дальнейшем к большим проблемам. Это какая-то немыслимая низость - как личностная, так и моральная. Это может привести и уже привело к атрофии нормального политичского процесса".

В специальном коммюнике исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Кристофер Миллер возразил Байдену, сообшив, что руководящие чины Пентагона уже провели свыше 160 встреч с более чем 400 человек, которые займут свои должности после инаугурации 46-го президента США.

Церемония должна состояться 20-го января будущего года.