Вашингтон: страх над городом

Во время церемонии вступления в должность 46-го президента США порядок на улицах американской столицы будут поддерживать по меньше мере 25 тысяч национальных гвардейцев. Это, как указывает в своей корреспонденции The Associated Press, в два с половиной раза больше, чем во время предыдущей инаугурации.

Каждый военнослужащий в США проходит рутинную проверку на наличие связей с экстремистами, но сейчас, как сообщается, меры предосторожности такого рода будут усилены, и всех, входящих в нынешний контингент, расквартированный на время мероприятий в Вашингтоне, проверят дополнительно.

Это делается, в частности, потому, что в эти дни недалеко от Капитолия, ставшего сценой насилия, был задержан человек с оружием и боеприпасами к нему.

Жительница города Шелли Майлз считает, что "мы не имеем права позволить такому повториться, подобные случившемуся выступления - огромнейшая угроза безопасности, внутренней безопасности и порядку, как я думаю, с момента Гражданской войны".

Усилены меры не только в столице страны, но и на местном уровне, к примеру, в Лансинге, столице штата Мичиган, где прошли акции протеста сторонников уходящего президента США.

Схожие сцены наблюдались на улицах городов и соседнего с Мичиганом Огайо.

"Я не согласен с методами, когда пошли на Капитолий, но я поддерживаю тех, кто призывает власти к ответственности перед избирателями", - говорит это участник манифестации.

Инаугурация Джо Байдена и Камалы Харрис состоится в среду, 20-го января, церемония начнется в 15:30 по центрально-европейскому времени.