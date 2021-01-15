Инаугурация Джо Байдена: последний отсчет

20-ой поправкой к Конституции США, принятой в 1933-м году, установлена дата инаугурации президента, с того момента этим днем стало 20-ое января.

Церемония вступления в должность 46-го президента США начнется в следующую среду в 15:30 по центрально-европейскому времени.

Известно, что Джо Байден настоял, чтобы принесение присяги происходило, как это принято, на западной лестнице Капитолия.

Но все сопутствующие детали происходящего будут сведены в связи с пандемией к минимуму.

Американская столица уже больше недели живет в режиме чрезвычайной ситуации, который был введен сразу после штурма Капитолия.

Кроме того, в город введены дополнительные части Национальной гвардии, в настоящий момент мобилизованный для поддержания порядка контингент насчитывает не менее 20 тысяч человек.

Традиция также предполагает, что избранный президент и вице-президент с супругами приезжают в Белый дом, где их встречает уходящая первая пара Америки.

Их общий кортеж отправляется на Капитолийский холм.

Однако в этот раз от сложившегося ритуала пришлось отступить: еще в прошлую пятницу Трамп заявил, что он не собирается присутствовать на церемонии вступления в должность следующего лидера США.