В Карачи, самом большом городе Пакистана, открылась "Первая церковь евнухов": она объединяет трансгендеров-христиан. Термином "евнух" в Пакистане обозначают всех трансгендеров-женщин; многие считают слово обсценным, но решили использовать именно его. При этом одна из организаторов церкви — трансгендер-мусульманка, единственная в стране адвокат.

Нена Сутрей, трансгендер-христианка:

"Во-первых я хочу сказать, что никто не страдает так, как трансгендеры, к нам относятся хуже, чем к собакам. Никто не привечает нас, даже наши семьи. Не наша вина, что мы родились такими. Нас такими создал бог, поэтому мы хотим, чтобы к нам тоже относились, как к людям".

Ниша Рао, трансгендер-мусульманка:

"Я трансгендер-мусульманка, но у меня сердце болит за трансгендеров-христиан. Поэтому я и приняла участие в основании этой церкви. Я прихожу сюда каждую неделю. Я не молюсь вместе с ними, но всячески поддерживаю их".

Представители "официальной" церкви заявляют, что готовы приветствовать трансгенедров в храмах, но признают, что не все прихожане были бы довольны таким соседством.

Салех Диего, викарий Карачи:

"Те, кто естественным образом родились трансгендерами, созданы такими богом. И потому эти люди имеют точно такое же право посещать церковь, как и все остальные прихожане".

Власти Пакистана с 2011 года признают трансгендеров третьим полом. Это позволяет таким людям получать удостоверение личности и искать официальную работу. Однако в бытовом плане их жизнь в жёстко консервативном обществе остаётся непростой.