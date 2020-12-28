Антирекорд смертности: данные Росстата втрое превышают цифры оперштаба

В России в ноябре поставлен антирекорд смертности среди заразившихся Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Ведомство опубликовало цифры об избыточной смертности — превышении числа смертей по сравнению с прошлым годом.

Сведения Росстата почти втрое превышают цифры правительственного оперативного штаба.

Так, в ноябре скончались 35645 заразившихся, а всего с апреля по ноябрь — 116030. По данным же оперштаба — 12229 и 40464 соответственно.

При этом в Росстате подчёркивают, что причиной смерти коронавирусная инфекция стала далеко не во всех случаях. В остальных — ковид был сопутствующим заболеванием, но не основной причиной, или же вирус не был идентифицирован.

В Роспотребнадзоре ещё ранее отмечали, что цифры оперштаба не следуют считать заниженными — они учитывают лишь текущие случаи, когда вирус был точно выявлен. Росстат же собирает и отчёты патологоанатомов, и свидетельства о смерти из ЗАГСов.

Поэтому данные об избыточной смертности считаются наиболее точными показателями развития пандемии, но из-за этого же публикуются они с существенным опозданием.