Рекордная смертность от COVID-19 в России

Рекордная смертность от COVID-19 в РоссииКомментарии
За последнюю неделю в России показатели смертности от COVID-19 бьют рекорды за всю пандемию. Ежедневный прирост стремится к отметке в 900 летальных исходов. При этом число заболевших в сутки превышает 25 тысяч человек и также приближается к рекордным показателям.
Согласно последним данным, в России полностью вакцинированы от коронавируса более трети взрослого населения.
Врачи отмечают, что коронавирусом в последнее время все чаще заражаются молодые люди. По их словам, это связано с бытующим мнением о том, что молодой организм способен выстоять перед новой болезнью.
Число ежедневных захоронений растет по всей стране. Среди жертв пандемии много молодых и казалось бы здоровых людей.
За все время пандемии в России от коронавируса скончались 210 тысяч человек.