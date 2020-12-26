Впереди Европы всей: в Германии и Венгрии началась вакцинация

В Германии и в Венгрии в субботу были сделаны первые прививки от коронавируса. Тем самым Берлин и Будапешт немного нарушили планы Брюсселя, который рассчитывал, что во всех странах ЕС вакцинация начнется в один день — 27 декабря.

Европейские власти заказали 2 миллиарда доз вакцины от разных компаний: BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson&Johnson, CureVac и Moderna, но к настоящему моменту разрешение на использование на территории ЕС получил только препарат BioNTech-Pfizer.

"Дни вакцинации в Европе — это трогательный момент единства, пример европейской истории успеха. Вакцинация поможет нам постепенно вернуться к нормальной жизни, — говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — После того, как прививка будет сделана достаточному количеству людей, мы сможем начать путешествовать, встречаться с друзьями и родными и проводить каникулы, как прежде — делать все то, о чем мы так мечтаем. Но до тех пор мы должны быть осторожны. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Давайте вместе беречь себя. Давайте сделаем 2021 год годом европейского восстановления и надежды".

Между тем по Европе продолжает распространяться новый штамм коронавируса, которые впервые был зарегистрирован в Великобритании. Случаи заражения выявлены в Италии, Германии, Испании, Нидерландах, Дании, Швеции и Швейцарии. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот штамм может быть на 70% более заразным, чем другие варианты коронавируса.