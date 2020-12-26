Рождество в доме-музее Диккенса

Дом-музей Чарльза Диккенса в Лондоне подготовился к рождественским праздникам. Работники музея украсили стены дома традиционными венками из падуба остролистого, а для любителей литературы подготовили специальную рождественскую программу: знаменитую "Рождественскую песню в прозе" в исполнении актёра Доминика Джеррарда. Но услышать и увидеть его можно только с помощью интернет- трансляции или в записи, так как музей снова закрыт для посетителей из-за карантинных ограничений.

«Самое лучшее, что есть в Рождественской песне, – считает Доминик Джерард, – это признание трудностей жизни и призыв к тому, чтобы мы из них выбирались. И, по моему, с учетом нынешних обстоятельств, это лучший пример для подражания».

Уходящий год был непростым для музея. Ему пришлось закрыться уже в третий раз из-за карнтинных ограничений, введенных правительством. Директор Синди Сугрю надеется, что музей справится со всеми возможными трудностями.

«"Брексит" должен на нас сказаться. Но в любом случае, что бы не случилось, Диккенс по-прежнему популярен во всём мире. Сейчас он также популярен как и при своей жизни. Поэтому мы ожидаем посетителей со всей Европы. Мы надеемся, что ничего этому не помешает. Я готова к тому, что в начале могут возникнуть перебои, но всё-таки любовь к Диккенсу будет притягивать людей в Лондон и наш музей».

Первая платная интернет-трансляция спектакля «Рождественская песня» прошла 17 декабря, последняя назначена на 31 декабря.