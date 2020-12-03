Не оставляйте стараний, музеи!

В дни, когда большинство знаменитых музеев, включая несравненный Лувр, стоят на замке, отменены или перенесены выставки, а уже организованные экспозиции можно посетить исключительно виртуально, вручают приз лучшему европейскому собранию, вне зависимости от его статуса, частное ли оно или государственное.

НКО Art Explora и Академия изящных искусств Франции выбрали три учреждения, которые, несмотря на пандемию, не оставляли ни публику, ни просветительских стараний.

Рассказывает Фредерик Жуссе, основатель и президент НКО Art Explora: "Наш совместный с Академией подход к выбору номинантов и затем лауреатов не похож ни на чей другой. Мы стремились к тому, чтобы наградить те музейные учреждения, кто продемонстрировал новаторские решения, которые касались организации жизни собрания, общения с аудиторией, привлечения в залы новых посетителей".

В общей сложности были получены 350 заявок, которые пришли из двух десятков европейских стран.

Третье место на подиуме заняла британская Национальная галерея.

На этой неделе там начала работать одна из самых значительных выставок сезона, посвященная Тициану. Кураторы дали ей название "Любовь. Желание. Смерть".

Музей знаменитого мецената Тиссена-Борнемисы, когда-то крупнейшая в мире частная картинная галерея, входящий в "золотой треугольник искусств" испанской столицы, получил серебряную медаль. В настоящий момент там проходит выставка немецкого экспрессионизма.

Фредерик Жуссе, основатель и президент НКО Art Explora, с нескрываемым удовольствием сообщил, что "золотая медаль останется во Франции - победителем в этом году был признан марсельский MUCEM, он же получает и денежный приз в размере 80 тысяч евро. Одна из заслуг его сотрудников - автобус, который бесплатно возит обитателей небогатых кварталов, чтобы побывать в залах MUCEM".

Музей истории цивилизаций Средиземноморья, спроектированный Руди Риччиотти, французским архитектором с итальянскими корнями, родившимся в Алжире, есть воплощение в камне гения места, того самого перекрестка дорог, созданного всей культурой региона.