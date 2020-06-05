Европейские музеи: "Посетителей меньше, но так даже лучше"

Коврик на входе в мадридский музей Прадо требует соблюдать правила: не вытирать ноги, а соблюдать дистанцию. Безлюдные выставочные залы Европы постепенно оживают — хотя теперь они уже не будут так заполнены, как прежде.

Так, в испанской столице открылись сразу три крупных музея. При этом сотрудники Прадо собрали в одном зале 250 самых знаменитых экспонатов, назвав эту экспозицию "Воссоединение":

Мигель Фаломир, директор музея Прадо:

"Есть такие люди, которые без Прадо не могут, наши самые преданные посетители, у которых без нашего музея начинается настоящая абстиненция. Теперь они смогут наконец вновь взглянуть на свои любимые экспонаты. После такого перерыва это будет для них незабываемое впечатление".

Во Флоренции галерея Уфицци ещё на подходе встречает посетителей многочисленными термокамерами. Сокровищница итальянского ренессанса была закрыта почти три месяца. По подсчётам руководства, за это время музей потерял миллион посетителей и 12 миллионов евро дохода.

Теперь, как и везде, число гостей строго ограниченно. Но искусствоведы считают, что так даже лучше.

Эйке Шмидт, директор галереи Уфицци:

"Это отличная возможность опробовать 'медленный туризм'. Это когда путешествуем мы меньше, но зато каждое путешествие длится дольше, и за это время мы узнаём гораздо больше. Так и в музеях: вместо того, чтобы забежать, сделать пару селфи и выбежать обратно, мы сможем задержаться подольше, насладиться художественными работами, прочувствовать все те эмоции, которые эти работы передают".

Во Франции руководители музея Лувр-Ланс даже говорят, что по этой самой причине в новых условиях к ним собираются даже те, кто раньше по выставкам не ходил, не желая толкаться в толпе. Лувр-Ланс, "музей-спутник" парижского, расположенный на севере страны. "Главный" Лувр пока не открыт: ожидается, что туда можно будет попасть в начале июля.