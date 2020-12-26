Организаторы взрыва в Нэшвилле пока не установлены

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства и причины взрыва кемпинг-кара в городе Нэшвилл, в американском штате Теннесси. Мощный взрыв в историческом центре города раздался рано утром 25 декабря.

Перед взрывом из автодома по громкоговорителю прозвучало предупреждение о взрыве, что позволило полиции сделать вывод о его предумышленном характере. Взрывом были повреждены фасады окружающих зданий, выбиты окна многих квартир и магазинов. Несколько прохожих получили ранения.

По данным агентства Associated Press, на месте взрыва полиция обнаружила человеческие останки. Предположительно, этот человек мог находится внутри взорвавшегося автомобиля. Следствие пока не установило мотивы организаторов взрыва, ответственность за который пока никто на себя не взял.