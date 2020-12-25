Рождественские послания: "Свет в конце тоннеля"

Не все в Европе отмечают Рождество в кругу близких — так, карабинеры на севере Италии занимаются доставкой партий вакцины от коронавируса.

Пандемия стала главной темой праздничного обращения лидеров многих стран мира. За минувшие сутки коронавирусом на планете заразились свыше 662 тысяч человек.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил о личной ответственности каждого человека

"Сегодня мы видим, что долгожданный свет в конце тоннеля становится ярче. Шаг за шагом мы приближаемся к выходу из этого кризиса. Но продолжительность этого пути зависит от каждого из нас", — сказал глава государства.

В своей традиционной рождественской речи "Граду и миру" папа римский Франциск подчеркнул недопустимость проявления национализма и индивидуализма в вопросе распределения вакцин.

"Из-за пандемии наступило время темноты и неопределенности, но после разработки вакцин зажглись огни надежды. Для того, чтобы эти огни освещали весь мир и дарили надежду всем людям, прививки должны стать доступными для каждого человека", — выразил уверенность глава римско-католической церкви.

Королева Великобритании Елизавета II отметила что год, заставивший людей держаться порознь, во многом также их сблизил. Она напомнили библейскую притчу о добрых самаритянях, которые в трудные времена проявили заботу и уважение ко всем, независимо от пола, расы или происхождения,

"В Соединенном Королевстве и по всему миру люди с достоинством подошли к решению проблем, которые принес этот год. Я горжусь и тронута этим спокойным и неукротимым духом", — заявила Елизавета II.

Речь королевы прозвучала под под аккомпанемент хора медработников Национальной службы здравоохранения Великобритании.