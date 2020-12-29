ЕС и Великобритания ускорят ратификацию торговой сделки

Долгие переговоры и быстрая ратификация: торговое соглашение между Европейским союзом и Великобританией, заключенное 24 декабря, проходит многоступенчатое согласованиев инстанциях обеих сторон. Накануне зеленый свет сделке зажгли постпреды стран ЕС, следом ее поддержали правительства государств-членов, а в среду подпишут лидеры Евросоюза и Великобритании.

Об этом сообщила в твиттере официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Завтра глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подпишут Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Важный момент"- говорится в сообщении.

Финальным аккордом в ратификации со стороны ЕС станет утверждение документа в Европарламенте - уже в 2021-м. А британский премьер Борис Джонсон спешит сделать главное до новогодней ночи: в среду он вслед за европейскими партнерами подпишет соглашение, а буквально через час оно отправится на рассмотрение в Палату общин.

Премьер рассчитываетна благосклонныйприем политическими сторонниками и оппозицией. Если ожидания Джонсона оправдаются, следом его детище поступит на утверждениев Палату Лордов и, наконец, на подпись к королеве.

Джонсон с партнерамипо ЕC спешили заключить сделку до 31 декабря, когда для Великобритании заканчиваетсяпереходныйпериод после "брексита" . Соглашениепозволит сторонам не вводить пошлины и квоты. Оно вступает в силу в силу 1 января - на временных основаниях в ожидании завершенияратификации.