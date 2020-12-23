Возрождение ватной ёлочной игрушки

В центре российской столицы, на территории Николо-Перервинского монастыря, приютилась мануфактура"Московская игрушка". Ее мастера возродили старинную технологию изготовления ёлочных украшений из ваты.

Традиция, рассказывает директор мануфактуры Cветлана Моднова, пришла в Россию из Германии, о ней знали со времён Петра I. После распада Советского Союза её чуть было не потеряли, но с каждым годом ватные игрушки пользуются всё большим спросом, главным образом, благодаря ностальгии.

"Историю нашего государства можно проследить по ватным игрушкам. Во время полёта Гагарина были космонавты, во время юбилейных дат Александра Пушкина - пушкинские сказки, различные "Золотые рыбки" и "Царевны-лебедины", - говорит Светлана Моднова.

Идея создателей мануфактуры заключается в том, чтобы объединить разбросанных по всей стране ремесленников и организовать массовое производство, а также обучить этому делу 550 человек - главнм образом, потерявших работу женщин старшего возраста и многодетных матерей. Они смогут работать на дому, тем более, что техника изготовления ватной игрушки не такая уж сложная: "Варится клейстер: некоторые варят его, некоторые разводят горячей водой. Потом берут игрушечную заготовку - основание из белой ваты на проволочном каркасе, а затем с помощью красок игрушку постепенно одевают", - рассказывает мастер Людмила Комарова.

Ну а чтобы приобщить к секретам ремесла москвичей и гостей столицы, мануфактура организует 27 декабря онлайн-фестиваль, в рамках которого состоятся мастер-классы для всей семьи, конкурсы для любителей и начинающих мастеров.