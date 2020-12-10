В лесу родилась елочка: хвойная красавица едет в Кремль

Главную российскую новогоднюю ель нашли в Наро-Фоминском лесничестве, хвойную красавицу выбрали по размеру: ее высота составляет 25 метров и почти 10-метровой "пушистости", лесники этот параметр называют "размахом веток".

Красавица - не фигура речи, отбор начали еше летом, финалистами стали полсотни деревьев из почти двух десятков лесных хозяйств Подмосковья.

Объясняет лесоруб Александр Гончаров: "На кране установлена система канатов, именно с помощью канатов ель аккуратно поднимут и закрепят на особой платформе-прицепе. Очень важно не повредить ветки и веточки - ведь именно на них будет развешаны игрушки".

Возраст ели - 96 лет. Ее привезут в Москву в пятницу. В столицу России дерево доставят на особом автопоезде, а сопровождать груз будет полиция.

Ель установят в Кремле на Соборной площади.