Москва: катайся, если хочешь

Красная площадь искриться и сверкает огнями. На фоне принятия строгих эпидемических мер, в Москве состоялось открытие 15-го сезона на ГУМ-катке. На ледовой площадке для зрителей выступили знаменитые фигуристы.

В рамках шоу Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили фрагмент из мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а одна из сильнейших фигуристок планеты, олимпийская чемпионка Алина Загитова показала отрывок из спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Площадь ГУМ-Катка (около трех тысяч квадратных метров) позволяет сохранять социальную дистанцию. Посетители чувствуют себя в безопасности.

Наташа, посетитель: "Мы все это время были в масках. Мы носим с собой санитайзеры, стараемся соблюдать меры безопасности. А пришли мы сюда потому, что сейчас в Москве не так много мест, где можно отдохнуть с семьей. Большинство из них закрыты. А здесь довольно безопасно и классно".

Из-за пандемии коронавируса правила посещения катка изменились: сокращено количество ежедневных сеансов, а билет необходимо будет купить заранее на официальном сайте катка. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки. После каждого проката проводится дезинфекция коньков. Ледовая площадка будет работать до 1 марта 2021 г.