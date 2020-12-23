Италия: мигранты погибли под колесами поезда

Двое двадцатилетних мигрантов попали под пригородный поезд в итальянской коммуне Куилиано, расположенной в провинции Савона (регион Лигурия). Жертвы несчастного случая были частью группы из десяти человек, пытавшихся добраться до Франции. Инцидент произошел недалеко от железнодоролжного вокзала. На место прибыли машины скорой помощи и полиция.

Брат одного из погибших доставлен в больницу. Остальных мигрантов допросила полиция. По данным правоохранительных органов, парни находились в Лечче вместе с курдскими и иранскими беженцами. Группа шла по рельсам; мужчины не услышали звук приближающегося поезда.

В полиции указывают, что в последние недели подобные случаи участились. Стражи порядка перехватывают нелегалов - афганцев, курдов, иранцев, иракцев, как правило, возле пунктов взимания платы за проезд на автомагистралях. Никто из них не говорит по-итальянски и не знает географию местности. Направлявшихся во Францию мигрантов, оставят в Савоне.