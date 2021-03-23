Мигранты уезжают на север

НПО "Баобаб" в Риме помогает мигрантам сесть на поезд и отправиться на север, чтобы попытаться добраться до других европейских стран. Это может не понравиться соседям Италии - и в первую очередь Франции или Швейцарии - но активисты объясняют, что руководствуются гуманными соображениями. Они покупают мигрантам билеты и делают всё возможное, чтобы люди не попали в руки контрабандистов, которые попытались бы заработать на них деньги. У некоторых мигрантов есть в других странах родные, но до них нужно ещё добраться.

"Каждый день к нам обращаются от пяти до двадцати мигрантов с просьбой о помощи. Они просят помочь им уехать в другие страны. Ну, а власти, думаю, только рады тому, что эти люди отсюда уедут", - говорит представитель НПО "Баобаб" Андреа Коста.

Италия борется с третьей волной эпидемии коронавируса, в стране введён строгий карантин до Пасхи: магазины и рестораны закрыты, с 22 часов вечера до 5 часов утра действует комендантский час. Гражданам запрещено передвигаться между регионами, но мигранты продолжают прибывать на римский вокзал Тибуртина каждый день.