Средиземноморье: новые операции по спасению мигрантов

По меньшей мере 100 мигрантов были спасены ливийской службой береговой охраны в территориальных водах страны. Эти люди пытались пересечь Средиземное море и достичь южной оконечности Европы.

Лодка, которая была перегружена, перевернулась.

Сообщается, что 20 человек значатся в списках пропавших без вести.

Большинство из спасенных - жители африканских стран. Они были доставлены на ливийский берег, в Триполи. Там их встретили представители Международной организации по миграции, работающей под эгидой ООН.

За день до этого немецкая НКО Sea Watch сообщила, что за 2 две проведенных операции в Средиземном море ей удалось поднять на борт одноименного судна 147 мигрантов, которые потерпели бедствие.

Среди них, как подчеркивается, было полтора десятка несовершеннолетних.

Ливия продолжает оставаться важным перевалочным пунктом маршрута для тех, кто стремится достичь Европы, причина миграции - сложная экономическая и политическая ситуация на самом африканском континенте.

Средиземноморский маршрут - это данные ООН - остается самым опасным.

За неполные семь лет акватория этого моря стала могилой для почти 20 тысяч мигрантов.