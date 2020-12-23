Франция: напавший на жандармов найден мёртвым

48-летний мужчина, застреливший трёх жандармов и ранивший еще одного в центре Франции, найден мёртвым в своем автомобиле, сообщили в среду утром местные СМИ.

Накануне ночью он открыл огонь по двум патрулям, которые выехали в деревню Сен-Жю региона Овернь-Рона-Алпы по вызову его бывшей жены. Женщина залезла на крышу дома, спасаясь от склонного к насилию отца своих детей.

Жандармы окружили дом и предложили мужчине сдаться, на что он открыл огонь, убив трёх и ранив одного сотрудника. Ему также удалось поджечь жильё, что затруднило его задержание. Около 3 часов ночи на место прибыли бойцы антитерроритического подразделения Национальной жандармерии (GIGN), но нападавшему к этому времени удалось скрыться. Женщину в итоге удалось снять с крыши целой и невредимой.

"Нация разделяет боль близких погибших жандармов, - написал в Твиттере президент Французской республики. - Защищая нас, сотрудники сил правопорядка рискуют своей жизнью. Они - наши герои".

Поиски нападавшего продолжались до утра, когда и было обнаружено его тело. Причины смерти пока не известны. На место происшествия выехал министр внутренних дел Жеральд Дарманен.