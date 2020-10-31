В Лионе совершено нападение на православного священника

Во французском Лионе в субботу неизвестный мужчина ранил православного священника возле одной из греческих церквей, расположенных в седьмом округе города. По данным СМИ, злоумышленник произвел два выстрела в священника, когда тот закрывал храм. Преступник скрылся и разыскивается полицией. 52 -х летний пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Власти попросили жителей города держаться подальше от места происшествия. Нападение в Лионе произошло два дня спустя после теракта в Ницце, где в базилике Нотр-Дам нелегальный мигрант из Туниса убил трех человек.