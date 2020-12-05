Франция: волна протестов не спадает

Вторые выходные подряд в Париже массовые протесты против законопроекта "О глобальной безопасности" перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, горят автомобили и бьются стёкла. В субботу были задержаны более 60 человек.

По данным французских СМИ, разгромлены витрины несколько супермаркетов, банков и агентств по недвижимости. Демонстранты бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

В тот же день во французской столице проходила и другая манифестация против роста безработицы и в защиту социальных гарантий, прав и свобод. Её органзиовали профсоюзы и молодёжные организации.

По всей Франции в знак несогласия с законопроектом на улицы вышли более 52 тысяч человек; в столкновениях пострадали 8 полицейских.

Протесты в Лилле на севере страны прошли мирно, но с рассматриваемым в парламенте законопроектом не хотят мириться и здесь.

Адриен Кятеннен, местный депутат парламента от партии "Непокорённая Франция" обратился к собравшимся:

"Этот закон - позор для Франции! Он был раскритикован на международном уровне ООН и сотней или около того правозащитных организаций. И чем ответил на это Эммануэль Макрон? Записью в Facebook и попыткой объясниться в течении 2, 5 часов на веб-сайте, чей журналист пострадал от насилия на прошлой неделе. Мы здесь для того, чтобы сказать: "Они должны отступить, этот законопроект должен быть отозван".

Выступая в пятницу в эфире популярного веб-сайта Brut, президент Франции признал проблему полицейского насилия и расизма, но отверг обвинения в авторитаризме:

_"Я не могу допустить, чтобы в нашей стране урезали свободы, и я не могу сказать, что у нас нет демократических дебатов, иногда весьма горячих дебатов. По крайней мере, я всегда буду гарантом этого. Но сегодня мы столкнулись с насилием, которое зачастую просто беспрецедентно, столкнулись с новыми рисками, столкнулись с терроризмом. И чтобы обуздать его, мы должны создать в рамках наших свобод и наших прав инструменты реагирования на всё это", - _сказал Эммануэль Макрон.

Депутаты парламента от правящей партии президента заявили, что предложат "полностью переписать" ту часть законопроекта, которая содержала запрет на публикацию фотографий и видео с лицами сотрудников правоохранительных органов. Правозащитники выступили против таких мер, заявив, что полицейское насилие может тогда остаться безнаказанным.

В понедельник четырём французским полицейским были предъявлены обвинения в избиении и расовой дискриминации в отношении чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Нападение, которое было заснято на камеру, стало новым поводом для сплочения критиков полиции, обвиняющих её в узаконенном расизме и жестокости.