Аквафермеры ЕС: рецепт выжить в кризис

На фоне пандемии аквафермерры держались на плаву благодаря высококлассной розничной торговле.

Джон Харрингтон, директор фермы Kush Seafarms , рассказывает: "Наш бизнес сильно пострадал от пандемии в марте, тогда на ранних стадиях кризиса все вдруг остановилось, ничто не двигалось. Сегодня, когда мы вступили в новый сезон, дела идут лучше, потому что карантин перестал быть тотальным, рестораны открываются в одной стране, закрываются в другой. Снова появился спрос на нашу продукцию".

Ричард Донли трудится в Ирландском агентстве по развитию морских продуктов.

Он вспоминает: "Карантин стал настоящим ударом для Ирландии, ведь мы - страна, ориентированная на экспорт, поставляем продукты во множество высококлассных ресторанов. Но наш сектор очень динамичен: смотрите, профессионалы смогли скорректировать рынок сбыта, уйти на розничные точки.

У нас было снижение объемов, но цены оставались довольно высокими, они сохранялись примерно на одном уровне в 2019-2020 годах. Например, наш органический лосось сегодня больше продается в розницу. Потребитель говорит: "Хочу получить продукт лучшего качества и готов заплатить более высокую цену!" Так мы смогли сохранить эту долю рынка.Наши устрицы также экспортируются, на азиатские рынки. Объем был сокращен, но потребители продолжают платить за этот премиальный продукт. То же самое касается мидий.

Да, мы приняли вызов, нам пришлось диверсифицировать сбыт, чтобы стать менее зависимыми от ресторанного бизнеса. Но сегодня потребители пойдут в розничные точки с готовностью платить больше за качественный продукт, произведенный с заботой об экологии и устойчивости".

Джон Харрингтон оценивает перспективы бизнеса оптимистично: "Людям нужно есть, а мы занимаемся едой, и это не может прекратиться."