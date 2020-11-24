Ветряные турбины станут мощнее и проще

Ветряные турбины становятся все больше и мощнее, что позволяет сделать ветроэнергетику дешевле и конкурентоспособнее по сравнению с традиционным ископаемым топливом. По данным группы WindEurope, с 2014-ого мощность турбин увеличивается в среднем на 16% в год. В 2019 году средняя мощность турбины составила 7,8 МВт, что на 1 МВт больше, чем годом раньше.

Увеличение мощности происходит за счет увеличения диаметра ротора, более длинных и аэродинамичных лопастей, а также постоянного совершенствования оборудования и программного обеспечения для производства электроэнергии.

Такие промышленные лидеры, как Siemens Gamesa и GE, уже представили модели мощностью в 12 и даже 14 МВт с диаметром ротора более 220 метров.

Наш корреспондент посетил тяжелогрузный терминал в порту Остенде (Бельгия), где компания Siemens Gamesa готовит свои турбины в 8,4 МВт для установки на морской ветряной электростанции SeaMade.

Ян Клаес, старший менеджер проекта компании Siemens Gamesa по возобновляемым источникам энергии, показывает: "Длина этих лопастей - почти 81,4 м. Максимальная ширина - около 5,4 м. Нам нужно все больше и больше "зеленой" энергии". Чем лопасти крупнее, чем больше охват, тем больше энергии мы можем вырабатывать.

В энергетике турбины все время улучшаются, совершенствуются технологии, идет финансирование исследований, чтобы сделать их еще лучше, уменьшив число комплектующих. Чем меньше деталей, тем меньше техобслуживания и поломок. Для ветроэнергетики будущее, на мой взгляд, выглядит многообещающим.

Спрос велик. Сегодня только Siemens Gamesa, моя компания, установила в мире турбин более чем на 50 гигаватт. Спрос продолжает расти. Зеленая энергия - это будущее наших детей и внуков”.