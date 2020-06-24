Инцидент в Алабаме: гонщик NASCAR не подвергался расизму

Американский гонщик Бубба Уоллес — единственный темнокожий участник высшего дивизиона гоночной серии сток-каров NASCAR — не подвергался расизму. Такой вывод содержится в расследовании, проведенном экспертами ФБР.

В заявлении окружного прокурора США Джея Тауна и специального уполномоченного ФБР Джонни Шарпа-младшего говорится, что веревка в форме петли, найденная в воскресенье в гараже гонщика, находилась там с прошлой осени и не была специально подброшена к прибытию Буббы Уоллеса. Веревка, которую, как установило следствие, использовали для открытия ворот, была обнаружена в воскресенье перед этапом серии в штате Алабама. Демонстрация веревочной петли считается в США проявлением расизма и ассоциируется с судом Линча в отношении темнокожих.

Во время расследования коллеги поддержали гонщика в социальных сетях и на трассе. В официальном заявлении NASCAR говорится: "Мы рады, что инцидент не оказался намеренным проявлением расизма".