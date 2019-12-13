Будущее здравоохранения ЕС глазами молодых специалистов

60 молодых специалистов, работающих в системе здравоохранения, встретились в Брюсселе, чтобы вместе найти нестандартные решения актуальных проблем. Площадка для молодых депутатов Европарламента и парламентов стран ЕС EU40 - это место для диалога с учёными, предпринимателями и институтами Евросоюза. Участники обсудили самые разные темы от лечения рака и инновационных технологий до здорового образа жизни и условий труда.
В 2018 году почти два миллиона граждан Евросоюза умерло от рака, а по прогнозам экспертов к 2035 году количество онкобольных может увеличиться вдвое. Еврокомиссия планирует запустить программу "Победа над раком", чтобы решить проблему доступности необходимого лечения в каждой стране ЕС.
Инвестиции в цифровое здравоохранение позволят разработать более эффективные способы диагностики и лечения, а также улучшить качество медицинской помощи людям, проживающим в отдалённых районах. Однако использование цифровых технологий подвергает риску сохранение в тайне личных данных пациентов, так что Европарламенту нужно найти баланс.
Молодые специалисты встретятся ещё несколько раз, чтобы затем озвучить свои рекомендации Европарламенту в июне 2020 года.