100 дней в плену: итальянские рыбаки возвращаются домой

100 дней в плену провели итальянские рыбаки, дожидаясь своего освобождения. В воскресенье утром семьи 18 граждан Италии, которые с сентября удерживались в Ливии, прибыли в сицилийский порт Мадзара-дель-Валло. Туда спецсудно доставило освобождённых.

Переговоры о возвращении рыбаков на родину все это время вели высшие должностные лица страны и были раскритикованы общественностью за излишнюю медлительность.

Сальваторе Куинси, мэр Мадзара-дель-Валло:

"У нас сегодня праздник - без взаимных упрёков и полемики. Завтра должен начаться новый этап. Мы хотим, чтобы Европейский Союз взял на себя обязательство по определению новой экономической политики в средиземноморском регионе".

1 сентября в Средиземном море два сицилийских рыболовных судна были захвачены военными Ливийской национальной армии (ЛНА), контролирующей восточную часть Ливии.

Итальянских граждан обвиняли в незаконной ловле красных креветок на территории, о принадлежности которой Рим и Триполи спорят с середины 90-х.