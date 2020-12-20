"Зеленое золото" Греции потускнело

Беспощадный для многих отраслей экономики коронавирус не обошел стороной и "зеленое золото" Греции. Доходы сектора производства оливкового масла не превысят в этом году 650 миллионов евро, что на 20% меньше, чем в 2019-м.

Причина довольно проста: поскольку почти все оливковые рощи это семейные предприятия, а границы закрыты, производители не могут полагаться на приезжих сезонных рабочих, занятых в сборе урожая. Теперь им приходится рассчитывать лишь на помощь близких родственников или соседей.

Панайотис Оуцикас, производитель оливок: "Нет рабочих, которые собирают оливки, а самим нам со всем не справиться. Нас четверо братьев и сестер, мы будем собирать их сами".

Однако местное население слишком возрастное для столь тяжелого труда. Поэтому заменить иностранных работников полностью не удастся. Никосу Аргиракису пришлось попросить сестру и пожилую мать помочь в сборе урожая с тысячи оливковых деревьев.

Никос Аргиракис, производитель оливок:_ "В предыдущие годы у нас было от 100 до 120 иностранных рабочих, которые приезжали в наше село. В этом году их не более 15"._

В прошлом году в Греции было произведено 275 тысяч тонн оливкового масла. Страна занимает четвертое место в мире после Испании, Италии и Туниса. Но падение производства - не единственная проблема. Из-за карантинных мер и закрытия ресторанов спрос на оливковое масло снизился, поэтому греческому "зеленому золоту" придется искать новые рынки.