"Брексит": последний шанс поделить рыбу

Евросоюз и Великобритания предпримут последнюю попытку договориться о торговой сделке после "брексита". Главным камнем преткновения остаются права на рыболовство.

Брюссель установил крайний срок для достижения соглашения на вечер воскресенья, так как любое решение, независимо от условий, должно быть одобрено до 31 декабря.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил парламенту ЕС, что обе стороны находятся на "финишной прямой переговоров", которые уже прошли долгий путь за девять месяцев, но все еще не привели к окончательному компромиссу.

Барнье назвал ситуацию "очень серьезной и мрачной", если сделка провалится, и на карту будут поставлены рабочие места сотен тысяч людей.

Я с большим уважением отношусь к переговорам о квотах на рыболовство. И даже если сейчас нет соглашения об этих квотах, даже если сейчас нет соглашения об условиях конкуренции, нам, безусловно, придется тесно сотрудничать с Великобританией в следующие шесть месяцев по координации внешней политики, безопасности, обороны и борьбы с терроризмом, а также по облегчению контактов между людьми Аугушту Сантуш Силва министр иностранных дел Португалии

Неспособность достичь сделки после "брексита" приведет к еще большему хаосу на границах в начале 2021 года, поскольку к другим препятствиям для торговли, принятым обеими сторонами, добавятся и новые тарифы.