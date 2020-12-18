Евросоюз готовит меры на случай «брексита» без сделки

Пока переговоры с Великобританией продолжаются, Евросоюз готовится к тому, что сделки с ней не получится. Европейский парламент проголосовал за чрезвычайные меры для предотвращения сбоев в работе автомобильного и воздушного транспорта. Депутаты также одобрили продление действующих разрешений на рыболовство.

Брюссель Лондон сообщают, что по многим вопросам достигнут существенный прогресс, но серьёзные препятствия остаются. Главный европейский переговорщик отметил, что преодолеть их нужно быстро:

«Настаёт момент истины, - сказал Мишель Барнье. - У нас осталось очень мало времени, всего несколько часов для прорыва на этих переговорах, если мы хотим, чтобы соглашение вступило в силу 1 января».

«Мы, как Соединённое Королевство, многое сделали, чтобы попытаться помочь, - сказал премьер-министр Борис Джонсон. - Мы надеемся, что наш друг Евросоюз увидит смысл и сам что-то принесёт на стол переговоров. Такова наша позиция».

Наиболее остро стоит вопрос о правах ЕС на промысел рыбы. Лондон намерен ежегодно вести с отдельными столицами переговоры о квотах, в то время как Брюссель хочет долгосрочного соглашения о доступе в британские воды.

«Без этого доступа придут в упадок наши рыболовецкие общины, потому что они больше не смогут выполнять свою работу, - сказал депутат из Люксембурга Кристофер Хансен. – Очень важно заключить долгосрочное соглашение, чтобы наши рыбаки могли уверенно строить планы. Имеется много инвестиций ".

Европарламент предъявил участникам переговоров новый крайний срок для заключения сделки - до воскресенья, чтобы он успел её ратифицировать до конца года. Депутатам предстоит изучить этот документ из 700 страниц.

«Мы готовы проявлять максимальную гибкость, но, конечно, нам нужно время для проверки соглашения», - сказал немецкий законодатель Бернд Ланге.

Лондон и Брюссель заявили, что попытаются смягчить последствия в случае провала переговоров, который привёл бы к разрыву многочисленных торговых связей и обоюдному введению таможенных пошлин.