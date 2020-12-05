Гибралтар: в ожидании перемен

Гибралтар, заморская территория Великобритании, один из самых процветающих регионов Европы. Но все может измениться, опасаются местные жители, после того, как 31 декабря Великобритания выйдет из Европейского единого рынка. Власти Гибралтара ведут переговоры с Испанией по вопросам касающимся пересечения границы, что бы обеспечить беспрепятственное прохождение товаров и передвижение людей, и избежать "экономического коллапса".

Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара: "Важно понимать: когда нет определенности и ясности, невозможно разработать план, который бы предусматривал, что все останется прежним на следующий день после того, как страна покинет ЕС. План действий в чрезвычайной ситуации касается самых насущных вопросов. Но жизнь будет радикально меняться к худшему, если не будет сделки. И не только для жителей Гибралтара".

Туризм является ключевым для Гибралтара сектором экономики. Около 28,5 тысяч человек пересекают границу Испании с Гибралтаром ежедневно. Задача политиков – не осложнить жизнь этих людей Озабоченность проявляют местные бизнесмены.

Прем Махтани, владелец магазина: "С закрытой границей, или с более жесткой границей , людям придется потратить время, допустим секунд 10 или 15, чтобы у них проверили документы. Таким образом, они будут задерживаться, попадать в пробки на несколько километров. Все это может отпугивать туристов".

В 2016 году на референдуме по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС, почти 96% избирателей Гибралтара высказались за то, чтобы остаться в Евросоюзе.