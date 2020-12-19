Начало вакцинации в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса препаратом американской компании Pfizer ("Пфайзер"). По словам Нетаньяху, к концу декабря в Израиль прибудут миллионы доз вакцины, а потом доставят еще миллионы.

Первый этап вакцинации в стране начнется 20 декабря, в ходе которого препараты будут доставлены в 10 больниц и медицинских центров для иммунизации персонала. Президент Израиля Реувен Ривлин будет привит в тот же день в госпитале в Иерусалиме.

На этом фоне в ряде израильских городов вновь прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Демонстранты обвиняют его коррупции и и критикуют правительственные меры по борьбе с коронавирусом, в результате которых в стране резко вырос уровень безработицы.