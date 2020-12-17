Вакцина в подарок Евросоюзу на праздники

Страны Евросоюза готовятся к новогодним праздникам и при этом сражаются со второй волной коронавируса. В среду в Брюсселе председатель Еврокомиссии преподнесла им своеобразный подарок, который наверняка улучшит настроение в других столицах. Урсула фон дер Ляйен объявила, что через два дня после католического Рождества, 27 декабря, сразу во все страны ЕС поступит вакцина, прошедшая проверку и получившая авторизацию (одобрение).

Вице-председатель Маргаритис Схинас добавил, что после этого местные службы здравоохранения начнут делать массовые прививки:

«Важно то, что все европейцы будут иметь доступ к вакцине в один и тот же день. Процедура авторизации находится в руках независимого регулирующего органа Европейского агентства лекарственных средств. Важно, чтобы все страны-члены ЕС получили доступ к вакцине в один день. Тогда же начнут действовать национальные планы вакцинации. Каждое государства организует собственную национальную процедуру ».

Это хорошие новости для Евросоюза в конце года 2020, который поскупился на радостные события и был скорее трагичным. Первоначальную реакцию учреждений ЕС на вспышку инфекции называют несогласованной. А планы предстоящей вакцинации уже критикуют за медлительность. Великобритания, США и Канада, уже осуществляют свои такие свои программы, оставляя ЕС позади.

Но по словам министра здравоохранения Германии Йенса Спана, для медицинских служб Союза важна не столько скорость, сколько солидарность:

«Франция, Германия и Нидерланды, несомненно, могли бы закупить, одобрить и распространять вакцину самостоятельно. Но мы приняли сознательное решение идти по этому пути на европейском уровне, потому что вместе мы сильнее. Это верно в отношении пандемии, в повседневной жизни, в заботе друг о друге, но это также верно и в отношении европейской солидарности. Мы закупаем эту вакцину вместе, чтобы все 27 стран-членов имели её в наличии одновременно. Мы действуем в лучшем европейском духе ".

В Евросоюзе отмечает, что его подход к борьбе с Covid-19 существенно отличается от российского. Брюссель утверждает, что Москва начала выпуск и применение собственной вакцины до того, как она была как следует испытана и проверена.

Европейское агентство лекарственных средств надеется, что его более осторожный подход оправдается. Оно указывает на то, что тяжелые аллергические реакции были зарегистрированы после прививок у двух британцев и одного американца. Организация просит фармацевтические компании предоставлять ей данные о побочных эффектах ежемесячно, а не раз в полгода, как было до сих пор положено.

Брюссель признаёт, что у него еще недостаточно информации ог том, насколько безопасны имеющиеся вакцины, и как ни будут справляться с мутациями вируса.