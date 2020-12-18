Европа в преддверии Рождества

Пандемия привнесла в обычную подготовку к Рождеству свои коррективы: в Центральной и Восточной Европе оговариваются ограничения, которые должны соблюдаться. Многие страны приступают к массовому тестированию населения. Национальная программа сдачи тестов на антиген уже работает в Чехии. Результаты выдаются уже через 20 минут.

Кампания продлится до 15 января. Но карантинных мер это не отменяет: в связи с тем, что число новых случаев заражения коронавирусом в республике опять начало расти, власти ограничили число покупателей в магазинах и ввели комендантский час.

В Словакии большинство магазинов и школ будут закрыты на три недели с 21 декабря, ресторанам предписано не использовать свои террасы.

В Польше с 28 декабря возвращаются жёсткие карантинные меры: торговые центры и горнолыжные склоны будут закрыты, а поездки в канун Нового года и в Новый год ограничены.

Из-за большого числа новых случаев инфицирования не смягчает карантин и Хорватия. С начала эпидемии власти страны потратили уже 4 млрд евро на систему здравоохранения и различные субсидии населению.

Сербия заявила о готовности сотрудничать с Россией в производстве вакцины Sputnik V после того, как Белград получил 20 доз российского препарата для лабораторных испытаний. Готовность начать кампанию по вакцинации выразили и власти Румынии. Прививку от коронавируса в стране можно будет сделать в 27 декабря.