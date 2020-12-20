Европа и COVID-19: усиленный контроль и пробки на границе

Европа и COVID-19: усиленный контроль и пробки на границеКомментарии
Полиция Кельна в субботу вечером провела патрулирование обычно многолюдных улиц в поисках нарушителей режима самоизоляции.
В минувшую среду власти Германии ввели локдаун из-за всплеска случаев заражения коронавирусом и смертей. В субботу в стране было зафиксировано около 34 тысяч новых инфицированных и 813 летальных исходов. Вторую волну COVID-19, в отличие от первой, властям сдержать не удалось.
В выходные на границах Балканских стран образовались многокилометровые пробки, несмотря на ограничения передвижения в связи с пандемией. Тысячи людей, многие из которых живут и работают в Западной Европе, пытаются попасть на праздники домой.
Литовская полиция заявила во вторник, что установит 250 блокпостов по всей стране, чтобы обеспечить соблюдение рождественского запрета на поездки в целях ограничения распространение нового коронавируса. Запрет на перемещение между регионами продлится по 3 января, чтобы люди не навещали родственников и друзей в праздничные дни.
В Словакии ограничили работу магазинов не первой необходимости и призвали население оставаться дома. Премьер-министр страны Игор Матович сдал положительный тест на COVID-19, через неделю после того, как посетил саммит ЕС в Брюсселе.