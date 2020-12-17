Россию отстранили от международных соревнований на 2 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил лишить Россию на два года права участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиаду и Паралимпиаду. Таким образом суд встал на сторону Всемирного допингового агентства WADA. Исполком организации лишил статуса Российское антидопинговое агентство из-за обвинений в участии российский государственных органов в систематических фальсификациях допинг-проб.

Москва эти претензии частично признала, однако не смогла, по мнению исполкома WADA, обеспечить полноценное расследование нарушений. Отношения с WADA обострились после того, как эксперты организации объявили о фальфикации базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Эти материалы должны были бы сыграть важную роль в разбирательстве.

Москва обжаловала решение WADA в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В итоге российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом на международных мероприятиях до декабря 2022 г. Это значит, что сборная отстранена от участия в предстоящих Олимпиадах в Токио и Пекине.

Во время дисквалификации Россия не может бороться за право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Запрет национальной символики не распространяется на болельщиков.