Звездные концерты онлайн от Метрополитен-опера

_Праздничная программа с сэром Брином Терфелем из его родного Уэльса - в прямой трансляции в рамкахновой серии онлайн-концертов MET Stars Live in concerts, которую организовали в Метрополитен-опера. _

... Туманный пейзаж Уэльсаи великолепный Бреконский собор стали обрамлением этого особого рождественского концерта, в котором принял участие легендарный бас-баритон Брин Терфель.

Он открыл выступление поздравлением на валлийском языке. "Тьма - это иной свет, и этот свет может дать нам возможность увидеть звезды, - заявил певец. - Мы думаем о людях на линии фронта, их звезды ярко светили нам в эти смутные темные времена.

Большинство театров в это рождество не зажигают огней. Метрополитен-опера решила отметить праздник новаторской серией концертов, транслируемых в прямом эфире по всему миру.

Генеральный директор "Мет" Питер Гелб пояснил: "Восновеэтих концертов лежит идея сближения артистов и их зрителей. Ради этого мы пошли на очень смелый шаг - продюсирование концертов в Европе через дистанционное управление из Нью-Йорка. Операторы, осветители работали за три тысячи миль, получая указания через спутниковые каналы связи".

В чем секрет Уэльса, почему там столько великих певцов? "В валлийском языке - 7 гласных, - напоминает сэр Терфель. - Сам язык как бы подталкивает к пению".

Сопрано Наталья Романив также участвовала в концерте. "Мы всегда говорим, что в воде Уэльса есть что-то, помогающее растить таких хороших певцов, - шутит она. - В нашем акценте, в языке есть некая мелодичность, да, это музыкальный язык."

"Пение в церкви было очень важным для нас в детстве, - вспоминает сэр Терфель. - Мы - фермеры, хозяйства разбросаны далеко друг от друга. Встречи в церкви были моментом единения, давали чувство общности".

Это чувство общности участники концерта дарят миллионам зрителей, запертым из-за пандемии.