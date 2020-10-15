"Ла Скала": мировая премьера неизвестной первой версии оперы "Аида"

Мировая премьера – знаменитый оперный театр "Ла Скала" в Милане представил неизвестную ранее первую версию "Аиды". Это удивительное открытие исследователи сделали всего год назад, с момента обнародования обширного наследия Верди.
Выяснилось, что Верди заменил оригинальное начало третьего акта незадолго до премьеры в 1871 году. Знаменитый итальянский композитор использовал часть этих оригинальных партитур три года спустя для своего "Реквиема ми минор".
Действие оперы происходит в Древнем Египте и повествует о невероятной любви эфиопской рабыни Аиды и египетского военачальника Радамеса. Но могущественная дочь фараона Амнерис возжелала его для себя – но напрасно.
"Ла Скала" был вынужден отменить все постановки из-за пандемии COVID-19. Но не оставил публику совсем без оперной музыки — премьера "Аиды" прошла в виде оперного концерта.