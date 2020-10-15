"Ла Скала": мировая премьера неизвестной первой версии оперы "Аида"

Мировая премьера – знаменитый оперный театр "Ла Скала" в Милане представил неизвестную ранее первую версию "Аиды". Это удивительное открытие исследователи сделали всего год назад, с момента обнародования обширного наследия Верди.

Выяснилось, что Верди заменил оригинальное начало третьего акта незадолго до премьеры в 1871 году. Знаменитый итальянский композитор использовал часть этих оригинальных партитур три года спустя для своего "Реквиема ми минор".

Я думаю, что маэстро Шайи — это музыкант, который любит открывать новое, интересное в музыке. И найдутся люди, которые скажут: нет, это не "Аида". Это что-то другое. Мне нравится старая версия. А будут те, кто примет и полюбит ее. Поэтому мне очень нравится его смелость говорить людям: вы должны выбрать. Мне лично это нравится. Надеюсь вам тоже понравится Анита Рачвелишвили меццо-сопрано

Действие оперы происходит в Древнем Египте и повествует о невероятной любви эфиопской рабыни Аиды и египетского военачальника Радамеса. Но могущественная дочь фараона Амнерис возжелала его для себя – но напрасно.

Мне нравится все в этой женщине (Амнерис), потому что она не только хрупкая, она влюблена. Она ревнует. А еще она очень, очень сильная. Но все же ее душа очень чувственна. Верди, то, как он пишет музыку, указывает именно на это. Полная, огромная бомба эмоций. И это то, что я всегда стараюсь показать, — эту по-настоящему сильную боль, которой переполнено ее сердце Анита Рачвелишвили меццо-сопрано

"Ла Скала" был вынужден отменить все постановки из-за пандемии COVID-19. Но не оставил публику совсем без оперной музыки — премьера "Аиды" прошла в виде оперного концерта.