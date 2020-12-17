Фестиваль в Les Arcs: в объективе - Европа

Кинофестиваль на французском альпийском курорте в этом году организован в цифровом формате. Мероприятие, одна из целей которого - демонстрация возможностей европейского кинематографа, по выражению его руководителя Пьера-Эммануэля Флерантена, решили провести в режиме "фрирайд", вне накатанных и привычных трасс просмотров и пресс-конференций.

В беседе с журналистом Euronews Фредериком Понсаром директор фестиваля Les Arcs Пьер-Эммануэль Флерантен сообщил: "Ну, это было вынужденное решение, но нам оно показалось интересным. Мы столкнулись с вызовом, на который требовалось дать ответ. В итоге получилось, что мы собрали программу из более, чем сотни фильмов, которые можно смотреть, находясь где угодно. На мой взгляд, это невиданная ситуация, но и гениальная тем, что сегодня мы открываем для себя новые возможности коммуникации в сфере кинематографа, новые способы общения, новые стили ведения дискуссии. И все это происходит на созданной нами цифровой платформе".

Заметным фильмом стал "Слалом", лента о сексуальных домогательствах в спорте высоких достижений.

Синий - и оттенок неба, и снега, и цвет флага ЕС.

Фестиваль дает возможность услышать голос нового поколения европейских авторов, по мнению его художественного руководителя Фредерика Бойера: "Европа оказалась в центре нашего отбора этого года не только с исторической, но и с географической точки зрения. Это и Северная Европа, и это, разумеется, скандинавское кино, это Европа Средиземноморья, и это фильмы, представляющие Кипр, Апеннины и Португалию. Это Восточная Европа. Документальное кино, которое демонстрируется в главном конкурсе - румынская лента Collective, в этом году выдвинутая от страны на "Оскар".

Работа Александра Нанау уже была отмечена наградой Европейской киноакадемии в этом году.